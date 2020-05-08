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08 травня 2020, пʼятниця, 10:51 11
Транспорт 2020-05-08T12:15:02+03:00
Українські Новини
Карантинний Київ стоїть в пробках, — де у столиці сьогодні затори

Карантинний Київ стоїть в пробках, — де у столиці сьогодні затори

Кира Молчанова
ДТП, Пробки, Київ, пробки в Києві
Автомобіль. Фото: pexels
Автомобіль. Фото: pexels

У Києві вранці 8 травня на частині доріг і мостів утворилися затори, незважаючи на те, що в столиці поки триває карантин, а послаблять його тільки в понеділок, 11 травня.

Про пробки свідчать дані Google Maps.

Так, складно проїхати до всіх мостах через Дніпро з боку лівого берега. Особливо складна ситуація перед Північним мостом та на проспекті Степана Бандери у бік лівого берега.

На правому березі затори на проспекті Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана і вулиці Олени Теліги.

Ситуація легша на вулицях Щусєва, Дегтярівській, Саксаганського та бульварі Лесі Українки. Але все одно там затори.

Ускладнюють руху ДТП на вулиці Жилянській, біля Національного цирку, на Набережному шосе перед Мостом метро, біля Національного художнього музею.

Рух обмежено на в'їзді в бік проспекту Степана Бандери та вулиці Богатирській.

Пробки в Києві. Скріншот Google MapsПробки в Києві. Скріншот Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до кінця карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що поки що міський транспорт і далі буде працювати в тому ж режимі, в якому працював останнім часом, однак мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту.

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