Під Афінами пройшли масові страйки через порушення карантину. Влада ввела комендантську годину

В Греції, під Афінами, в ніч на середу з 5 на 6 травня, відбулися масові зіткнення поліції і місцевих жителів. Про це передає Kathimerini. Наголошується, що близько 400 осіб зібралися на вечірку в селищі Ая-Параскеві, незважаючи на карантин в країні. Молоді люди розпивали алкогольні напої, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати в них пляшки і камені. Для припинення масового правопорушення поліція застосувала силу. Затримань і арештів не проводили. Після інциденту в селищі прийнято рішення про введення комендантської години. "З 7 травня на головній площі вводиться комендантська година з 9 вечора до 6 ранку", - говорить заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардалиас. Також буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці. За словами Хардалиаса, заворушення, які відбулися на площі - це серйозніше, ніж звичайні громадяни, які захотіли відпочити. Як повідомляли Українські Новини, Греція активно бореться з останніми карантину. Там планують незабаром почати туристичний сезон і відкрити стародавні пам'ятки, в тому числі пагорб Акрополя, 18 травня. Музеї знову відкриються в середині червня. До того ж, Греція збирається возити туристів на свої острови поромами, поки авіалінії закриті.