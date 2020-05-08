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  • Під Афінами пройшли масові страйки через порушення карантину. Влада ввела комендантську годину
08 травня 2020, пʼятниця, 10:47 13
Світ 2020-05-08T12:45:03+03:00
Українські Новини
Під Афінами пройшли масові страйки через порушення карантину. Влада ввела комендантську годину

Під Афінами пройшли масові страйки через порушення карантину. Влада ввела комендантську годину

Елизавета Кесельман
Греція, Страйкування, Коронавірус в Греції, Комендантська година, Карантин в Греції
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

В Греції, під Афінами, в ніч на середу з 5 на 6 травня, відбулися масові зіткнення поліції і місцевих жителів. Про це передає Kathimerini.

Наголошується, що близько 400 осіб зібралися на вечірку в селищі Ая-Параскеві, незважаючи на карантин в країні. Молоді люди розпивали алкогольні напої, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати в них пляшки і камені.

Для припинення масового правопорушення поліція застосувала силу. Затримань і арештів не проводили.

Після інциденту в селищі прийнято рішення про введення комендантської години.

"З 7 травня на головній площі вводиться комендантська година з 9 вечора до 6 ранку", - говорить заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардалиас.

Також буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.

За словами Хардалиаса, заворушення, які відбулися на площі - це серйозніше, ніж звичайні громадяни, які захотіли відпочити.

Як повідомляли Українські Новини,

Греція активно бореться з останніми карантину. Там планують незабаром почати туристичний сезон і відкрити стародавні пам'ятки, в тому числі пагорб Акрополя, 18 травня. Музеї знову відкриються в середині червня.

До того ж, Греція збирається возити туристів на свої острови поромами, поки авіалінії закриті.

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