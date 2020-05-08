Під Афінами пройшли масові страйки через порушення карантину. Влада ввела комендантську годину

В Греції, під Афінами, в ніч на середу з 5 на 6 травня, відбулися масові зіткнення поліції і місцевих жителів. Про це передає Kathimerini.

Наголошується, що близько 400 осіб зібралися на вечірку в селищі Ая-Параскеві, незважаючи на карантин в країні. Молоді люди розпивали алкогольні напої, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати в них пляшки і камені.

Для припинення масового правопорушення поліція застосувала силу. Затримань і арештів не проводили.

Після інциденту в селищі прийнято рішення про введення комендантської години.

"З 7 травня на головній площі вводиться комендантська година з 9 вечора до 6 ранку", - говорить заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардалиас.

Також буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.

За словами Хардалиаса, заворушення, які відбулися на площі - це серйозніше, ніж звичайні громадяни, які захотіли відпочити.

Як повідомляли Українські Новини,

Греція активно бореться з останніми карантину. Там планують незабаром почати туристичний сезон і відкрити стародавні пам'ятки, в тому числі пагорб Акрополя, 18 травня. Музеї знову відкриються в середині червня.

До того ж, Греція збирається возити туристів на свої острови поромами, поки авіалінії закриті.