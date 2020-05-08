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08 травня 2020, пʼятниця, 09:28 12 Інфографіка
Суспільство 2020-05-08T10:30:03+03:00
Українські Новини
Після дводенного зростання кількість нових випадків коронавірусу почала зменшуватися

Після дводенного зростання кількість нових випадків коронавірусу почала зменшуватися

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні зафіксовано 14195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу 504 нових інфікованих. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки (за минулу добу 507 нових випадків).

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 424 випадки;
Дніпропетровська область — 652 випадки;
Донецька область — 91 випадок;
Житомирська область — 480 випадків;
Закарпатська область — 644 випадки;
Запорізька область — 312 випадків;
Івано-Франківська область — 1078 випадків;
Кіровоградська область — 408 випадків;
м. Київ — 1721 випадок;
Київська область — 935 випадків;
Львівська область — 660 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 179 випадків;
Одеська область — 583 випадки;
Полтавська область — 239 випадків;
Рівненська область — 855 випадків;
Сумська область — 147 випадків;
Тернопільська область — 959 випадків;
Харківська область — 478 випадків;
Херсонська область — 149 випадків;
Хмельницька область — 148 випадків;
Чернівецька область — 2097 випадків;
Черкаська область — 331 випадок;
Чернігівська область — 69 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 у Центр надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці впевнені, що навіть після завершення карантину українцям доведеться дотримувати соціальну дистанцію і носити маски в громадських місцях, а також уникати місць скупчення людей, щоб не заразитися.

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