Після дводенного зростання кількість нових випадків коронавірусу почала зменшуватися

В Україні зафіксовано 14195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу 504 нових інфікованих. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки (за минулу добу 507 нових випадків). Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 514 випадків;Волинська область — 424 випадки;Дніпропетровська область — 652 випадки;Донецька область — 91 випадок;Житомирська область — 480 випадків;Закарпатська область — 644 випадки;Запорізька область — 312 випадків;Івано-Франківська область — 1078 випадків;Кіровоградська область — 408 випадків;м. Київ — 1721 випадок;Київська область — 935 випадків;Львівська область — 660 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 179 випадків;Одеська область — 583 випадки;Полтавська область — 239 випадків;Рівненська область — 855 випадків;Сумська область — 147 випадків;Тернопільська область — 959 випадків;Харківська область — 478 випадків;Херсонська область — 149 випадків;Хмельницька область — 148 випадків;Чернівецька область — 2097 випадків;Черкаська область — 331 випадок;Чернігівська область — 69 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 у Центр надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, фахівці впевнені, що навіть після завершення карантину українцям доведеться дотримувати соціальну дистанцію і носити маски в громадських місцях, а також уникати місць скупчення людей, щоб не заразитися.