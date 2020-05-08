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08 травня 2020, пʼятниця, 09:43 10
Силові структури 2020-05-08T10:30:03+03:00
Українські Новини
У ВРУ зареєстровано 4 нових випадків зараження коронавірусом

У ВРУ зареєстровано 4 нових випадків зараження коронавірусом

Елизавета Драбкина
Коронавирус, Збройні сили України, ЗСУ
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Збройних силах коронавірусом хворіє 33 людини, за минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 08 травня в Збройних Силах України хворіє 33 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужало 52 особи та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 295 чоловік.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 47 осіб.

За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19: 3 хворих перебувають в установах охорони здоров'я - Подільської міської лікарні (Одеська область) - 1 військовослужбовець, Миколаївському військовому госпіталі - 2 військовослужбовців.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

У Київській області - один працівник Збройних сил лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Його стан задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня в Збройних силах було зареєстровано 2 нових випадки захворювання 6 травня - 1 випадок.

7 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 361 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 0,6%, кількість нових летальних випадків зросла на 61,5%.

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