Кількість хворих COVID-19 у світі наближається до чотирьом мільйонам

За станом на ранок 8 березня, День пам'яті і примирення, в світі COVID-19 заразилися 3 846 949 осіб. Померли 269 584 людини, одужав 1 285 839 осіб. Більше всього хворих в США, Італії, Іспанії, Великобританії і Франції. Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса.

На сьогоднішній день більше всього хворих в США. Там інфіковані 1 256 972. З них померли 75 670, вилікувалися 195 036 осіб.

В Іспанії захворіли 221 447, померли 26 070, одужали 128 511 осіб.

Італія на третьому місці за поширенням COVID-19 – там заразилося 215 858, померло 29 958, вылечилось 96 276 осіб.

Далі йдуть Великобританія (207 977 заразилися і 30 689 померлих), Росія (177 160 інфікованих і 1625 померлих) і Франція (174 918 інфікованих і 25 990 померлих).

Продовжує збільшуватися кількість заражених в Ірані. Там захворіли вже 103 135 осіб, померли 6486 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці впевнені, що навіть після завершення карантину українцям доведеться дотримувати соціальну дистанцію і носити маски в громадських місцях, а також уникати місць скупчення людей, щоб не заразитися.

Тим часом, Греція готова перевозити туристів на поромах до своїх островів, поки авіалінії не працюють.