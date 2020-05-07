До 115-річчя київського фунікулера запустили конкурс

Попри те, що через карантин у Києві зупинив роботу громадський транспорт, столичний фунікулер хоч і закритий, але сьогодні йому виповнюється 115 років. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

На сторінці "Київпастранс" у Facebook опублікували привітання для комунального транспорту. Також поділилися фото з відкриття 1905 і під час першої реконструкції 1928 року. "Нехай це і найкоротший маршрут міського транспорту – всього 222 метри, але в багатстві своєї історії може поступитися лише київському трамваю", – йдеться в повідомленні.

Перша реконструкція київського фунікулера в 1928 році. Фото: Facebook "Київпастранс"

Також у повідомленні зазначили, що після карантину фунікулер знову відновить свою роботу і буде возити людей мальовничими схилами Києва.

Крім того, всі охочі можуть поділитися цікавими історіями про поїздку в фунікулері і опублікувати її в коментарях. А кращі команда "Київпастранс" обіцяє відзначити заохочувальними призами після завершення карантину.

Історія виникнення фунікулера

7 травня 1905-го у Києві відкрився фунікулер, а першими його пасажирами стали будівельники та майстри. Його збудували, щоб вирішити проблему зв'язку між Верхнім містом та Подолом. Ідея з'єднати дві частини міста механічним підйомником належить інженеру Артуру Абрагамсона. На будівельні роботи витратили 3 роки. А шляхи піднесення спочатку мали довжину 200 м.

Київський фунікулер в 1905 році. Фото: Facebook "Київпастранс"

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Кличко розповів, як буде працювати наземний транспорт до завершення карантину. У Києві розповіли, коли планують відновити роботу столичного метрополітену.