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07 травня 2020, четвер, 21:18 8
Суспільство 2020-05-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
Пом'якшення карантину. Національним збірним дозволили тренуватися, а театрам — репетирувати

Пом'якшення карантину. Національним збірним дозволили тренуватися, а театрам — репетирувати

Кира Молчанова
репетиція, тренування, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Спорт
Спорт

Після того, як в рамках пом'якшення карантину в Україні дозволили роботу літніх майданчиків ресторанам, а кав'ярням пояснили, як законно працювати "навинос", Кабінет Міністрів дозволив тренування національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських, національних видах спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, а також проведення репетицій художніх колективів у театрах і цирках з 11 травня.

Це свідчить з розміщеної на сайті уряду постанови №343 від 4 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, дозволена діяльність підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національним видам спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, а також спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів.

Тренування можуть проводитися за умови забезпечення спортсменів засобами індивідуального захисту, зокрема, респіраторами або захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно, а також при перебуванні в приміщенні не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі.

Крім того, Кабмін дозволив проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах проведення репетицій та інших заходів, які не передбачають одночасного зборів більше 50 чоловік.

Репетиції повинні проводитися без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.

Раніше виконавчий директор Української футбольної Прем'єр ліги Євген Дикий повідомив, що розраховує за оптимістичним сценарієм відновити змагання 30 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив відкрити музеї без відвідувачів і відмовився від відкриття бібліотек з 11 травня.

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив роботу психологів з 11 травня.

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