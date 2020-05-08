Майже сотня депутатів Ради не отримали виплати в березні за депутатські повноваження

У зв'язку з пандемією коронавірусу, Верховная Рада скоротила зарабітну плату чиновникам до закінчення карантинних заходів, в той час близько сотні депутатів, в тому числі Давид Арахамія, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і Святослав Вакарчук другий місяць поспіль не виконували свої депутатські повноваження, як наслідок – не отримали місячний оклад за березень. Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит Українських Новин.

Зарплату за березень цього року не отримали 94 народних депутати через те, що в цей період вони не виконували свої депутатські повноваження.

Серед них: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, п'ятий президент, депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя "Юрій Бойко і депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук. Вони не виконували депутатські повноваження 2 місяці поспіль – в березні і лютому цього року.

Список народних депутатів, які не виконували депутатські повноваження в березні:

1. 1. Абрамович Ігор Олександрович

2. Алєксєєв Сергій Олегович

3. Арахамія Давид Георгійович

4. Арістов Юрій Юрійович

5. Бабенко Микола Вікторович

6. Березін Максим Юрійович

7. Бойко Юрій Анатолійович

8. Бондар Віктор Васильович

9. Борт Віталій Петрович

10. Бужанський Максим Аркадійович

11. Буймістер Людмила Анатоліївна

12. Вакарчук Святослав Іванович

13. Васильковський Ігор Ігорович

14. Вацаку Геннадій Анатолійович

15. Володіна Дар’я Артемівна

16. Герасимов Артур Володимирович

17. Герус Андрій Михайлович

18. Гетманцев Данило Олександрович

19. Горенюк Олександр Олександрович

20. Горобець Олександр Сергійович

21. Гришина Юлія Миколаївна

22. Гузенко Максим Васильович

23. Гузь Ігор Володимирович

24. Данілов Віталій Богданович

25. Деркач Андрій Леонідович

26. Дубінський Олександр Анатолійович

27. Дубневич Ярослав Васильович

28. Єфімов Максим Вікторович

29. Заблоцький Мар’ян Богданович

30. Забродський Михайло Віталійович

31. Зуєв Максим Сергійович

32. Іванов Володимир Ілліч

33. Івахів Степан Петрович

34. Ісаєнко Дмитро Валерійович

35. Кива Ілля Володимирович

36. Кінзбурська Вікторія Олександрівна

37. Кісєль Юрій Григорович

38. Кісільов Ігор Петрович

39. Кот Андрій Богданович

40. Ковальов Артем Володимирович

41. Кожем’якін Андрій Анатолійович

42. Козак Тарас Романович

43. Колихаєв Ігор Вікторович

44. Корнієнко Олександр Сергійович

45. Королевська Наталія Юріївна

46. Красов Олексій Ігорович

47. Кузьмін Ренат Равелійович

48. Кулініч Олег Іванович

49. Лабазюк Сергій Петрович

50. Лабунська Анжеліка Вікторівна

51. Лопушанський Андрій Ярославович

52. Лунченко Валерій Валерійович

53. Льовочкін Сергій Володимирович

54. Магомедов Муса Сергоєвич

55. Макаренко Михайло Васильович

56. Макаров Олег Анатолійович

57. Мамоян Суто Чолоєвич

58. Мінько Сергій Анатолійович

59. Нагорняк Сергій Володимирович

60. Нестеренко Кирилло Олександрович

61. Нікітіна Марина Вікторівна

62. Новинський Вадим Владиславович

63. Палиця Ігор Петрович

64. Петьовка Василь Васильович

65. Пономарьов Олександр Сергійович

66. Порошенко Петро Олексійович

67. Пузанов Олександр Геннадійович

68. Рабінович Вадим Зіновійович

69. Радіна Анастасія Олегівна

70. Рубльов Вячеслав Володимирович

71. Рудик Кіра Олександрівна

72. Саврасов Максим Віталійович

73. Савченко Ольга Станіславівна

74. Солод Юрій Васильович

75. Соломчук Дмитро Вікторович

76. Столар Вадим Михайлович

77. Стріхарський Андрій Петрович

79. Струневич Вадим Олегович

79. Суркіс Григорій Михайлович

80. Тимошенко Юлія Володимирівна

81. Ткаченко Олександр Владиславович

82. Устінова Олександра Юріївна

83. Фельдман Олександр Борисович

84. Холодов Андрій Іванович

85. Христенко Федір Володимирович

86. Шаповалов Юрій Анатолійович

87. Шахов Сергій Володимирович

88. Шевченко Євгеній Володимирович

89. Шенцев Дмитро Олексійович

90. Шкрум Альона Іванівна

91. Шпенов Дмитро Юрійович

92. Юрченко Олександр Миколайович

93. Якименко Павло Віталійович

94. Яценко Антон Володимирович

Депутати не виконували в березні депутатські повноваження

Список депутатів, які не отримали за березень зарплату за депутатські повноваження

94 народних депутати не виконували в березні депутатські повноваження

Раніше Українські Новини повідомляли, голова парламенту Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук за квітень отримали майже по 90 тисяч гривень зарплати.

А посадовий оклад президента Володимира Зеленського за березень склав 28 тисяч гривень.