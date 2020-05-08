Майже сотня депутатів Ради не отримали виплати в березні за депутатські повноваження

У зв'язку з пандемією коронавірусу, Верховная Рада скоротила зарабітну плату чиновникам до закінчення карантинних заходів, в той час близько сотні депутатів, в тому числі Давид Арахамія, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і Святослав Вакарчук другий місяць поспіль не виконували свої депутатські повноваження, як наслідок – не отримали місячний оклад за березень. Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит Українських Новин. Зарплату за березень цього року не отримали 94 народних депутати через те, що в цей період вони не виконували свої депутатські повноваження. Серед них: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, п'ятий президент, депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя "Юрій Бойко і депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук. Вони не виконували депутатські повноваження 2 місяці поспіль – в березні і лютому цього року. Список народних депутатів, які не виконували депутатські повноваження в березні:1. 1. Абрамович Ігор Олександрович2. Алєксєєв Сергій Олегович3. Арахамія Давид Георгійович4. Арістов Юрій Юрійович5. Бабенко Микола Вікторович6. Березін Максим Юрійович7. Бойко Юрій Анатолійович8. Бондар Віктор Васильович9. Борт Віталій Петрович10. Бужанський Максим Аркадійович11. Буймістер Людмила Анатоліївна12. Вакарчук Святослав Іванович13. Васильковський Ігор Ігорович14. Вацаку Геннадій Анатолійович15. Володіна Дар’я Артемівна16. Герасимов Артур Володимирович17. Герус Андрій Михайлович18. Гетманцев Данило Олександрович19. Горенюк Олександр Олександрович20. Горобець Олександр Сергійович21. Гришина Юлія Миколаївна22. Гузенко Максим Васильович23. Гузь Ігор Володимирович24. Данілов Віталій Богданович25. Деркач Андрій Леонідович26. Дубінський Олександр Анатолійович27. Дубневич Ярослав Васильович28. Єфімов Максим Вікторович29. Заблоцький Мар’ян Богданович30. Забродський Михайло Віталійович31. Зуєв Максим Сергійович32. Іванов Володимир Ілліч33. Івахів Степан Петрович34. Ісаєнко Дмитро Валерійович35. Кива Ілля Володимирович36. Кінзбурська Вікторія Олександрівна37. Кісєль Юрій Григорович38. Кісільов Ігор Петрович39. Кот Андрій Богданович40. Ковальов Артем Володимирович41. Кожем’якін Андрій Анатолійович42. Козак Тарас Романович43. Колихаєв Ігор Вікторович44. Корнієнко Олександр Сергійович45. Королевська Наталія Юріївна46. Красов Олексій Ігорович47. Кузьмін Ренат Равелійович48. Кулініч Олег Іванович49. Лабазюк Сергій Петрович50. Лабунська Анжеліка Вікторівна51. Лопушанський Андрій Ярославович52. Лунченко Валерій Валерійович53. Льовочкін Сергій Володимирович54. Магомедов Муса Сергоєвич55. Макаренко Михайло Васильович56. Макаров Олег Анатолійович57. Мамоян Суто Чолоєвич58. Мінько Сергій Анатолійович59. Нагорняк Сергій Володимирович60. Нестеренко Кирилло Олександрович61. Нікітіна Марина Вікторівна62. Новинський Вадим Владиславович63. Палиця Ігор Петрович64. Петьовка Василь Васильович65. Пономарьов Олександр Сергійович66. Порошенко Петро Олексійович67. Пузанов Олександр Геннадійович68. Рабінович Вадим Зіновійович69. Радіна Анастасія Олегівна70. Рубльов Вячеслав Володимирович71. Рудик Кіра Олександрівна72. Саврасов Максим Віталійович73. Савченко Ольга Станіславівна74. Солод Юрій Васильович75. Соломчук Дмитро Вікторович76. Столар Вадим Михайлович77. Стріхарський Андрій Петрович79. Струневич Вадим Олегович79. Суркіс Григорій Михайлович80. Тимошенко Юлія Володимирівна81. Ткаченко Олександр Владиславович82. Устінова Олександра Юріївна83. Фельдман Олександр Борисович84. Холодов Андрій Іванович85. Христенко Федір Володимирович86. Шаповалов Юрій Анатолійович87. Шахов Сергій Володимирович88. Шевченко Євгеній Володимирович89. Шенцев Дмитро Олексійович90. Шкрум Альона Іванівна91. Шпенов Дмитро Юрійович92. Юрченко Олександр Миколайович93. Якименко Павло Віталійович94. Яценко Антон Володимирович Депутати не виконували в березні депутатські повноваження Список депутатів, які не отримали за березень зарплату за депутатські повноваження 94 народних депутати не виконували в березні депутатські повноваження Раніше Українські Новини повідомляли, голова парламенту Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук за квітень отримали майже по 90 тисяч гривень зарплати. А посадовий оклад президента Володимира Зеленського за березень склав 28 тисяч гривень.