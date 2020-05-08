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08 травня 2020, пʼятниця, 07:15 5 Документ
Верховна Рада і партії 2020-05-08T07:45:01+03:00
Українські Новини
Від 2 до 50 тисяч гривень: скільки отримали народні депутати за квітень

Від 2 до 50 тисяч гривень: скільки отримали народні депутати за квітень

Ирина Николенко
Верховна Рада, зарплати чиновників, Депутати Верховної Ради, народні депутати
Зарплата нардепів за квітень 2020
Зарплата нардепів за квітень 2020

Секретар РНБО Олексій Данилов за квітень отримав вдвічі менше своєї середньої зарплати – 47,2 тисяч гривень, а народні депутати України – від 2 до 50 тисяч гривень. Українські Новини дізналися, скільки заробили депутати Верховної Ради за квітень.

Народні депутати отримали зарплату за квітень від майже 2 тисяч гривень до понад 48 тисяч гривень. Найменше у квітні отримав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко – 1826 грн. Найбільша зарплата за квітень у депутата від фракції "Слуга народу" – Ольги Руденко. Квітневий оклад склав 48 292 гривень.

Також зарплату отримав і голова парламенту Дмитро Разумков. Квітневий оклад склав 47 230 гривень. Його заступникам: Руслану Стефанчуку нарахували 47 230 гривень зарплати, Олені Кондратюк – 44 970 гривень. Про це повідомили в апараті Верховної Ради.

Також голова парламенту і його заступники отримали 42 040 гривень за виконання депутатських повноважень у березні.

Скільки нардепи отримали в квітні

Зарплата народних депутатів за квітеньЗарплата народних депутатів за квітень

Місячний оклад депутатів ВР за квітеньМісячний оклад депутатів ВР за квітень

Як повідомляли Українські Новини, до закінчення карантину керівним особам країни, а також прокурорам, суддям і керівництву держкомпаній скоротили заробітну плату до 10 мінімальних заробітних плат – околи 47 тисяч гривень.

Максим Нефьодов – голова Державної митної служби та його заступники отримували надбавку до зарплати в 600%.

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