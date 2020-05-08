Від 2 до 50 тисяч гривень: скільки отримали народні депутати за квітень

Секретар РНБО Олексій Данилов за квітень отримав вдвічі менше своєї середньої зарплати – 47,2 тисяч гривень, а народні депутати України – від 2 до 50 тисяч гривень. Українські Новини дізналися, скільки заробили депутати Верховної Ради за квітень.

Народні депутати отримали зарплату за квітень від майже 2 тисяч гривень до понад 48 тисяч гривень. Найменше у квітні отримав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко – 1826 грн. Найбільша зарплата за квітень у депутата від фракції "Слуга народу" – Ольги Руденко. Квітневий оклад склав 48 292 гривень.

Також зарплату отримав і голова парламенту Дмитро Разумков. Квітневий оклад склав 47 230 гривень. Його заступникам: Руслану Стефанчуку нарахували 47 230 гривень зарплати, Олені Кондратюк – 44 970 гривень. Про це повідомили в апараті Верховної Ради.

Також голова парламенту і його заступники отримали 42 040 гривень за виконання депутатських повноважень у березні.

Скільки нардепи отримали в квітні

Зарплата народних депутатів за квітень

Місячний оклад депутатів ВР за квітень

Як повідомляли Українські Новини, до закінчення карантину керівним особам країни, а також прокурорам, суддям і керівництву держкомпаній скоротили заробітну плату до 10 мінімальних заробітних плат – околи 47 тисяч гривень.

Максим Нефьодов – голова Державної митної служби та його заступники отримували надбавку до зарплати в 600%.