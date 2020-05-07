Кабмін дозволив роботу психологів з 11 травня

Поряд з тим, що з 11 травня дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також їх роботу "на винос", а також музеї без відвідувачів, Кабінет Міністрів дозволив роботу психологів з 11 травня.

Це випливає з розміщеного на сайті уряду постанови №343 від 4 травня, передають Українські Новини.

дозволена Діяльність психологів поряд з діяльністю адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

4 травня в ході засідання Кабміну, на якому розглядалося пом'якшення карантинних обмежень з 11 травня, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запропонував дозволити роботу психологів і психотерапевтів, зазначивши, що в такого роду допомоги потребують внутрішньо переміщені особи і звільнені в результаті обміну утримувані особи.

Також цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня з одночасним пом'якшенням рада обмежень, воно набуває чинності з 11 травня.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Кабмін дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня.

Після цього Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня.