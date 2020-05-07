Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером

Штаб Операції об'єднаних сил опублікував відеодоказ вбивства українського військового сержанта Володимира Федченка російським снайпером на Донбасі в той час, як бойовики поранили 6 українських військовослужбовців 7 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

"Встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі. Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченка.

Також в штабі повідомили, що в подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

Це відео передано до Служби безпеки України у якості доказових матеріалів російської агресії.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), один український військовослужбовець поранений.

1 травня на Донбасі зафіксували роботу снайпера.