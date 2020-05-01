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01 мая 2020, пятница, 21:25 65
Силовые структуры 2020-05-01T21:41:53+03:00
Українські Новини
Боевики применили гранатометы, пулеметы, работал снайпер: на Донбассе два воина ВСУ ранены

Боевики применили гранатометы, пулеметы, работал снайпер: на Донбассе два воина ВСУ ранены

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 1 мая, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки.

Согласно сообщению, в районе группировки "Север" российские наемники вели огонь по позициям вблизи Крымского, Южного, Новотошковского, Майского, а также по населенному пункту Хутор Вольный.

Указано, что вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Отмечается, что украинские защитники на преступные попытки российских наемников отвечали обстрелами.

Потери противника уточняются.

Согласно сообщению, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".

Также 28 апреля ситуация на Донбассе обострилась, погиб один боец ВСУ.

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