Обострение в зоне ООС. Ранены шесть воинов ВСУ

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 7 мая, 6 украинских военнослужащих ранены. Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского. Вследствие вражеских обстрелов 6 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы. Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен. Кроме того, в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек.