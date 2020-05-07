Обострение в зоне ООС. Ранены шесть воинов ВСУ

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 7 мая, 6 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов 6 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек.