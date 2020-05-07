підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 19:25 13
Силові структури 2020-05-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС. Поранені шість воїнів ЗСУ

Загострення в зоні ООС. Поранені шість воїнів ЗСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 7 травня, 6 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українських позиціях поблизу Мар'їнки, Старогнатівки, Широкіного, Новоселівки Другої та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошковського, Горіхового і Кримського.

Внаслідок обстрілу ворожих 6 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООВ не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), один український військовослужбовець поранений.

Крім того, у Збройних силах України за добу зафіксували ще два випадки коронавіруса, всього хворіє 29 осіб.

 

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС

На Донбасі українські військові знищили двох бойов...
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС. О...
Дрон бойовиків обстріляв позиції ЗСУ: поранено дво...
1 військовий поранений внаслідок обстрілу в зоні О...
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена
Новини
Зеленський призначив Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ 20:30
Робота снайпера на Донбасі. Скріншот відео ООС
Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером 20:03
Ослаблення карантину: з 11 травня музеї відкриють без відвідувачів, бібліотеки працювати не будуть 20:00
Маски можна знімати, тільки коли їси. Як працюватимуть літні майданчики після пом'якшення карантину 19:59
Генпрокурор Венедиктова призначила начальником управління сина Літкевича, який переховується в Росії 19:52
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok