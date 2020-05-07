Загострення в зоні ООС. Поранені шість воїнів ЗСУ

Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 7 травня, 6 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українських позиціях поблизу Мар'їнки, Старогнатівки, Широкіного, Новоселівки Другої та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошковського, Горіхового і Кримського.

Внаслідок обстрілу ворожих 6 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООВ не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), один український військовослужбовець поранений.

Крім того, у Збройних силах України за добу зафіксували ще два випадки коронавіруса, всього хворіє 29 осіб.