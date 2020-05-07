Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Ранен военнослужащий

Один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 7 мая. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини. Отмечается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В частности, обстреливалось Орехово, Новотошковское, Новоселовка-2 и Марьинка. "По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения из состава Объединенных адекватно подавляли вражескую активность с дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен.Кроме того, в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек.