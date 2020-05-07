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07 мая 2020, четверг, 13:15 213
Силовые структуры 2020-05-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Ранен военнослужащий

Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Ранен военнослужащий

Валерия Драгомирова
Боевики, Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 7 мая.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

В частности, обстреливалось Орехово, Новотошковское, Новоселовка-2 и Марьинка.

"По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения из состава Объединенных адекватно подавляли вражескую активность с дежурных огневых средств.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен.


Кроме того, в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек. 

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