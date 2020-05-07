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07 травня 2020, четвер, 18:30 6
Суспільство 2020-05-07T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Дніпровській ОДА співробітник заразився COVID-19. Людей, які з ними контактували, перевіряють

У Дніпровській ОДА співробітник заразився COVID-19. Людей, які з ними контактували, перевіряють

Кира Молчанова
Дніпро, коронавірус у Дніпрі
Дніпропетровська ОДА. Фото: ukrinform.ua
Дніпропетровська ОДА. Фото: ukrinform.ua

Поки у всій Дніпропетровській області виявили 624 випадку зараження коронавірусом, у одного із співробітників Дніпропетровської облдержадміністрації лабораторно підтвердили COVID-19, через що решту співробітників відомства теж перевірять.

Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Люди, які контактували з хворою людиною, знаходяться на самоізоляції і чекають результатів ПЛР-тестів.

"У одного із співробітників Дніпропетровської ОДА був лабораторно підтверджений COVID-19. Зараз результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим. Зараз максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи", - розповів Бондаренко.

Про себе Бондаренко сказав, що теж пройшов ПЛР-тест, і його результати негативні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Дніпрі 35 осіб, які поповнили список заражених, підхопили коронавірус 5 травня і могли заразитися від однієї пенсіонерки.

Тим часом у Києві число нових випадків зараження коронавірусом за добу скоротилася у порівнянні з попереднім днем і становить 24 людини.

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