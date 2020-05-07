В Днипре от пенсионерки заразились коронавирусом 35 человек

В Днепре 35 человек, которые пополнили список подхвативших коронавирус 5 мая, могли заразиться от одной женщины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Департамент здравоохранения Днепровской горсовета.

3 мая 63-летнюю женщину с коронавирусом госпитализировали в инфекционную больницу №21. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Как выяснили медики, все 35 человек, у которых был выявлен коронавирус во вторник, контактировали с этой пациенткой. Заболевшим от 21 до 83 лет. Они были обнаружены мобильными бригадами медиков во время обработки контактов женщины.

Кроме этого выяснилось, что больная также является контактной относительно своего 37-летнего сына, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты сейчас также устанавливаются.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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