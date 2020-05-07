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07 травня 2020, четвер, 17:44 5
Європа 2020-05-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
У Грузії представили план з порятунку туризму в країні

У Грузії представили план з порятунку туризму в країні

Ярина Вацяк
Туризм, Карантин, Грузія, туристична галузь
Грузія. Фото: Wikiwand
Грузія. Фото: Wikiwand

В Грузії, яка планує 1 липні розпочати туристичний сезон, презентували антикризовий план порятунку туристичної сфери. Уряд країни вирішив виділити державну субсидію у розмірі 80% на банківський відсоток за перші 5 млн ларі кредиту для готелів, річний оборот яких був менш як 20 млн ларі.

Про це заявила міністр економіки Грузії Натія Турнава, пише "Грузія Online".

За її словами, ця програма триватиме 6 місяців.

"Це величезна кількість готелів. Практично, це більш як 95% об'єктів готельної інфраструктури. Ми також допоможемо і просубсидуємо їх участь в туристичних виставках, що дуже скоро стане актуальним і допоможе нашим туристичним об'єктам винести новий туристичний імідж Грузії на світовий ринок. Також, разом з міністерством охорони здоров'я, ми допоможемо впровадження стандартів безпеки ВООЗ, у чому ми на крок випереджаємо багато країн", - заявив Турнава.

Крім того, туристичний бізнес до кінця року буде звільнений від податку на майно, а виплата прибуткового податку буде відстрочено до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%.

Тим часом, Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичного кризи.

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