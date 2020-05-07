Поліція Києва посилить контроль за дотриманням карантину 9 травня

Поліція Києва посилить охорону правопорядку під час празднования Дня перемоги над нацизмом, 9 травня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

Відзначається, що 9 травня в столиці заплановано проведення акції в Парку Вічної Слави, в зв'язку з чим в поліції Києва почав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не тільки поліцейські, але і представники інших профільних служб і відомств.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що співробітники ситуаційного центру відстежуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень в разі її загострення або виникнення непередбачених ситуацій.

"Щоб не допустити провокацій і порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки і кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, так як всі це потрібно для забезпечення безпеки", - сказав він.

Крищенко в черговий раз звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Зокрема за використання георгіївською (гвардійської) стрічки, у відповідності зі ст. 173-3 Адміністративного кодексу, правопорушнику загрожує до 5,1 тис. Гривень штрафу або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки або предметів, що містять її зображення.

Згідно ст. 436-1 Кримінального кодексу, за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Щоб не створювати конфліктних ситуацій з поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку. Будь-яке правопорушення буде негайно припинятися, а діям порушників - даватися правова оцінка", - зазначив Крищенко.

Крім охорони громадську безпеку і порядку, поліція Києва контролюватиме виконання карантинних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів.

Зазначено, що правоохоронці насамперед проводитимуть роз'яснювальну роботу, а злісних порушників притягатимуть до адміністративної (ст. 44-3 Адмінкодексу) і кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу) відповідальності.

"Звертаюся до городян з проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників і організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога в боротьбі з пандемією", - зазначив глава київської поліції.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Кабмін заявлял, що не має наміру проводити масові заходи в День пам'яті та примирення 8 мая і в День перемоги над нацизмом 9 мая.

Також 39,1% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва вважають, що Україна повинна святкувати і День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.