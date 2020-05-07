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07 травня 2020, четвер, 16:57 9
Суспільство 2020-05-07T17:15:01+03:00
Українські Новини
Наприкінці тижня в Івано-Франківській області рівень води в річках може піднятися до 2 метрів

Наприкінці тижня в Івано-Франківській області рівень води в річках може піднятися до 2 метрів

Ольга Фандорина
Паводок, Підйом води в ріках, Дністер, Підйом води
Дністер. Фото: lovlia-na-dnistri.ru
Дністер. Фото: lovlia-na-dnistri.ru

В Україні продовжує бушувати негода - в двох річках вода може піднятися до метра. Через рясні рівень води у водоймах Івано-Франківської області 8 і 9 травня може піднятися місцями до 2 метрів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що очікується підйом рівнів у зв'язку з дощовими паводками.

"На ділянці Дністра Розділ-Журавное, його притоках р. Стрвяж (пост Луки), р. Ворона (пост Тисмениця), на р. Вишня (басейн Сяну) на 1,0-1,5 м; на ділянці Дністра Галич-Заліщики на 1,6-2,1 м", - повідомили в ДСНС.

Місцями можливий вихід води на заплаву та подальше її затоплення на річці Ворона біля міста Тисмениця (Івано-Франківська обл.)

Також за даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і снігу 7 травня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. У середу, 6 травня, у Львові дощ перейшов у сніг після того, як рятувальник показали справжню травневу заметіль у Карпатах.

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