В Украине продолжает бушевать непогода - в двух реках вода может подняться до метра

Сегодня в Украине продолжает бушевать непогода - в четверг, 7 мая, температура будет от 6 мороза до 20 тепла. Ожидаются дожди, грозы, снег и штормовой ветер, а в многих регионах выпадет почти месячная норма осадков.

Кроме того, 7-8 мая, в связи с ожидаемыми обильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета может подняться уровень воды на 0,3-1,0 м. Об этом сообщает ГосЧС.

Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщины, Житомирщины, Винниччины, до Одесской области.

По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах.