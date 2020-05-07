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07 мая 2020, четверг, 12:47 3967
Общество 2020-05-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине продолжает бушевать непогода - в двух реках вода может подняться до метра

В Украине продолжает бушевать непогода - в двух реках вода может подняться до метра

Ольга Фандорина
Река, подъем воды, Непогода в Украине, Подъем воды в реках

Сегодня в Украине продолжает бушевать непогода - в четверг, 7 мая, температура будет от 6 мороза до 20 тепла. Ожидаются дожди, грозы, снег и штормовой ветер, а в многих регионах выпадет почти месячная норма осадков.

Кроме того, 7-8 мая, в связи с ожидаемыми обильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета может подняться уровень воды на 0,3-1,0 м. Об этом сообщает ГосЧС

Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщины, Житомирщины, Винниччины, до Одесской области.

По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае.  В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах. 

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