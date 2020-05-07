Из-за ухудшения погоды в заснеженных Карпатах могут сойти майские снежные лавины

По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограничена видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - указывается в сообщении в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в четверг 7 мая.

"7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третьего уровень), а в Карпатах значительный мокрый снег", - говорится в сообщении.

Погода на 7 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах.