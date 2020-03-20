В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских"

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за февраль составила 50,4 тыс. гривен, а в январе он заработал 37 816,01 гривны. Заработная плата первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,2 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк 47,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за февраль составила 50 448 гривен.

Стефанчук получил в феврале 59 223,85 гривны зарплаты, а Кондратюк - 47 452,65 гривны.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в феврале были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за январь.

Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса.