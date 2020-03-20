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20 марта 2020, пятница, 08:00 709 Документ
Верховная Рада и партии 2020-03-20T08:00:01+02:00
Українські Новини
В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских"

В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских"

Елена Новикова
Зарплаты, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, зарплаты чиновников, Зарплаты за февраль
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за февраль составила 50,4 тыс. гривен, а в январе он заработал 37 816,01 гривны. Заработная плата первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,2 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк 47,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за февраль составила 50 448 гривен.

Стефанчук получил в феврале 59 223,85 гривны зарплаты, а Кондратюк - 47 452,65 гривны.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в феврале были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за январь.

Ответ на запрос Українських Новин.Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса.

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