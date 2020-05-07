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07 травня 2020, четвер, 14:37 24
Суспільство 2020-05-07T21:43:07+03:00
Українські Новини
У Дніпрі від пенсіонерки заразилися коронавірусом 35 осіб

У Дніпрі від пенсіонерки заразилися коронавірусом 35 осіб

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, коронавірус у Дніпрі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Дніпрі 35 осіб, які поповнили список підхопили коронавірус 5 травня, могли заразитися від однієї жінки. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Департамент охорони здоров'я Дніпровської міськради.

3 травня 63-річну жінку з коронавірусом госпіталізували в інфекційну лікарню №21. Зараз вона перебуває у тяжкому стані.

Як з'ясували медики, всі 35 осіб, у яких був виявлений коронавірус у вівторок, контактували з цією пацієнткою. Хворим від 21 до 83 років. Вони були виявлені мобільними бригадами медиків під час обробки контактів жінки.

Крім цього, з'ясувалося, що хвора також є контактною щодо свого 37-річного сина, який звернувся до лікаря з ГРВІ та отримав позитивний ПЛР-тест 1 травня. Його контакти зараз також встановлюються.

Як захиститися від коронавіруса:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яПрофілактика коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Також у Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

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