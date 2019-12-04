Украинцы смогут покупать товары из IKEA: интернет-магазин откроют в 2020 году

Ранее IKEA уже планировала открыть первый магазин в ТРЦ Ocean Mall, но теперь сеть магазинов мебели и товаров для дома предпринимают вторую попытку и намеренны открыть интернет-магазин в Украине весной 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года.

"В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сказано в сообщении.

При этом в компании пока не могут сообщить, на какой именно локации откроется магазин.

Как сообщали Українськi Новини, в июле шведская IKEA начала поиск персонала для работы в Киеве.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компании открылся в 1958 году.

В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.

Напомним, IKEA заинтересована в скорейшем запуске интернет-магазина для украинского рынка.