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07 травня 2020, четвер, 14:01 13
Суспільство 2020-05-07T16:15:03+03:00
Українські Новини
Мокрий сніг, дощі і пориви вітру до 20 м/с: українців попередили про погіршення погоди

Мокрий сніг, дощі і пориви вітру до 20 м/с: українців попередили про погіршення погоди

Анна Рудык
Прогноз погоди, погіршення погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Мокрий сніг. Фото: bagnet.org
Мокрий сніг. Фото: bagnet.org

Сьогодні в деяких областях України очікуються значні дощі і мокрий сніг. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що протягом доби в західних областях очікуються пориви вітру до 20 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, 7 травня вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях і Києві значні дощі, у Карпатах значень мокрий сніг; протягом доби в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, вдень 4 травня на столицю України обрушилася потужна злива з грозою, про яку попереджали синоптики, в результаті чого на вулицях утворилися річки. У деяких районах Києва йшов град.

Тим часом, кліматолог дала прогноз на десятиліття з пекельною спекою з ураганами і засухами.

Також стало відомо, що в Києві на початку травня за три дні випала місячна норма опадів.

А 7 травня в Києві хмарно з проясненнями, дощ, вночі сильний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

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