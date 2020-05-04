Адские жары с мощными ураганами и засухами: климатолог дала устрашающий прогноз на десятилетие

В то время, как лето-2020 в Украине будет аномально холодным, погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще и в ближайшее 10 лет. Речь идет о засухах, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.

Об этом журналисту рассказала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова Обозревателю.

"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – подчеркнула она и добавила, что сейчас на климат влияют два фактора.

"Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, до Архангельска. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она находится, будет засуха", – отметила Мартазинова.

По ее словам, такая полоса не пускает в Украину влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль нее с обеих сторон скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронты. И когда полоса внезапно перестает давать тепло, фронты встречаются, а на территории Украины образуются штормы.

"Этот процесс определяет наше будущее в отношении климата. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", – отметила эксперт.

Так, по ее словам, второй фактор – это атмосферная циркуляция. Климатолог подчеркнула, что циркуляция сейчас становится более обостренной, чего раньше не было.

"Она держит все процессы у поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы", – сказала Мартазинова и добавила, что в то же время холодные зимы никуда не пропали, они будут, но нечасто.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.