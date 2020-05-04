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04 мая 2020, понедельник, 09:58 44
Общество 2020-05-04T10:24:23+03:00
Українські Новини
Грозы и сильные дожди. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Грозы и сильные дожди. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Анна Рудык
Гроза, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине
Гроза в Киеве
Гроза в Киеве

Сегодня, 4 мая, в Украине испортится погода из-за гроз и значительных осадков. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 4 мая в Украине ожидаются грозы первого уровня опасности (желтого).

Также отмечается, что во второй половине дня 3 мая и 4 мая, в результате ожидаемых значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 3 мая, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, по данным синоптиков, в Украине 4 мая будут сильные грозы, сопровождающиеся шквалами ветра до 15-20 м/с. Теплее всего в понедельник, 4 мая, будет на востоке страны. Там термометры покажут +23… +25 градусов. Немного прохладнее погода будет в южных регионах, где уровень тепла будет держаться у отметок +20… +23 градуса. В центральных регионах, включая Киев, показатели на термометрах покажут +18… +22 градуса. Прохладнее всего в этот день будет в западных областях Украины, где ожидается от +15 до +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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