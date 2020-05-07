Як у Києві утилізують медичні відходи

У столиці всі медичні відходи знищують за правилами, які прописані в наказі Міністерства охорони здоров'я України, в той час, як у Києві планують відкрити пункти прийому медотходов.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу у четвер, 7 травня.

"Медичні відходи є одними з найнебезпечніших: вони містять патогенні мікроорганізми і токсичні речовини, що є причиною інфекційних і неінфекційних хвороб і призводить до забруднення середовища. Утилізація медичних відходів в Україні з порушенням вимог і нормативів передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність. У столиці всі медичні відходи знищують за правилами, які прописані в наказі Міністерства охорони здоров'я", - сказав Кличко.

Наголошується, що відходи сортують в спеціальні ємності і спалюють з дотриманням усіх норм. Тільки так можна знешкодити інфекцію, що може міститися у відходах.

"Що стосується одноразових масок і рукавичок, якими користуються жителі міста. Називати їх медичними відходами не можна. Але і викидати просто так, на вулицю - теж не можна. Тому, це, насамперед, завдає шкоди екології. Використані медичні маски і рукавички треба складати в окремий пакет і викидати його тільки в сміттєві баки. Далі, при сортуванні, ці пакети відбирають для подальшого спалювання", - додав мер столиці.

Відходи спалюють в печі при температурі 800-1000 градусів. Шлак видаляється, а дим перед викидом очищають встановленої норми.

"Хочу підкреслити, що таким чином утилізують маски, наприклад в Китаї, як повідомляли місцеві фахівці", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", у частині київських аптечних мереж є в наявності медичні маски за 15-17 гривень за штуку і антисептики за 34-330 гривень за штуку (ціна залежить від об'єму препарату і країни-виробника).

Крім того, на брифінгу Віталій Кличко розповів про те, що 10 продовольчих ринків почали працювати в Києві.