В Киеве планируют открыть пункты приема медотходов

Депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой заявляет, что Киевская городская государственная администрация намерена открыть 10 пунктов приема медицинских отходов, в то время, как в аптеках появляется все болбше медицинских масок.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"...медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудования, для дальнейшей безопасной утилизации - обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре...", - отметил он.

Также он написал, что считает своим долгом помочь городу предотвратить новый вызов.

"Поэтому планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева", - написал он.

Яловой отметил, что маски мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам.

Он отметил, что в данный момент со свалок и уличных урн маски разлетаются по улицам, паркам, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы.

"Горожане смогут сдавать туда использованые маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - добавил Яловой.

Как сообщали Українськi Новини, в части киевских аптечных сетей есть в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 34-330 гривен за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

Также Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.