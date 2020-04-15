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15 апреля 2020, среда, 20:05 26
Общество 2020-04-15T20:05:35+03:00
Українські Новини
В Киеве планируют открыть пункты приема медотходов

В Киеве планируют открыть пункты приема медотходов

Елена Новикова
Утилизация, Медоборудование, Медицинские средства, Медотходы, Утилизация медотходов
Медсредстава. Фото: Pixabay
Медсредстава. Фото: Pixabay

Депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой заявляет, что Киевская городская государственная администрация намерена открыть 10 пунктов приема медицинских отходов, в то время, как в аптеках появляется все болбше медицинских масок.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"...медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудования, для дальнейшей безопасной утилизации - обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре...", - отметил он.

Также он написал, что считает своим долгом помочь городу предотвратить новый вызов.

"Поэтому планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева", - написал он.

Яловой отметил, что маски мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам.

Он отметил, что в данный момент со свалок и уличных урн маски разлетаются по улицам, паркам, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы.

"Горожане смогут сдавать туда использованые маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - добавил Яловой.

Как сообщали Українськi Новини, в части киевских аптечных сетей есть в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 34-330 гривен за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

Также Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

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