Як буде працювати "Укрпошта" 9 травня. Графік роботи відділень

Поки тривають карантинні обмеження, які продовжили до 22 травня, в Україні будуть працювати деякі відділення "Укрпошти" в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Про це повідомляється на сайті компанії, передають Українські Новини. Незважаючи на офіційний вихідний день, 9 травня по всій Україні буде працювати 36 відділень "Укрпошти". Перелік відділень "Укрпошти", які будуть працюватимуть 9 травня № п\/п Найменування філії Індекс Найменування ОПЗ Адреса ОПЗ Режим роботи ОПЗ (з-до-) 1 Вінницькадирекція 21004 Вінниця 4 м. Вінниця,площа Привокзальна, 2 08:00-18:00без перерви 2 Вінницькадирекція 21030 Вінниця 30 м. Вінниця,просп. Юності, 20\/73 09:00-15:00без перерви 3 Вінницькадирекція 21050 Вінниця 50 м. Вінниця,вул. Соборна,8 08:00-18:00без перерви 4 Волинськадирекція 43025 Луцьк 25 м. Луцьк,вул. Кривий Вал, 19 09:00 - 14:00без перерви 5 Волинськадирекція 43501 ДКД Луцьк м.Луцьк,просп. Перемоги, 27 09:00 - 17:00без перерви 6 Дніпропетровськадирекція 49000 Дніпро м. Дніпро,пр.Дмитра Яворницького, 62 10:00 - 15:00без перерви 7 Дніпропетровськадирекція 50000 Кривий Ріг м. Кривий Ріг,пр. Поштовий, 26 10:00 - 15:00без перерви 8 Житомирськадирекція 10014 Житомир14 м. Житомир,вул. Київська, 20 09:00 - 14:00без перерви 9 Закарпатськадирекція 88000 Ужгород м.Ужгород,пл. Поштова, 4 09:00 - 15:00без перерви 10 Закарпатськадирекція 88501 ДКД Ужгород м. Ужгород,вул. Р. Шухевича, 27 09:00 - 15:00без перерви 11 Запорізькадирекція 69005 Запоріжжя 5 м. Запоріжжя,пр-т Соборний, 133 09:00 - 15:00без перерви 12 Кіровоградськадирекція 25006 Кропивницький 6 м. Кропивницький,вул. Гоголя, 72 08:00 - 14:00без перерви 13 Луганськадирекція 93401 Сєвєродонецьк 1 м. Сєвєродонецьк,вул. Донецька, 7А 09:00-14:00без перерви 14 Луганськадирекція 93003 Рубіжне 3 м. Рубіжне,вул. Визволителів, 92 09:00-14:00без перерви 15 Луганськадирекція 91501 ДКД Рубіжне м. Рубіжне,вул. Набережна, 3 12:00-16:00без перерви 16 Луганськадирекція 92702 Старобільськ 2 м. Старобільськ,площа Базарна, 7 09:00 -14:00без перерви 17 Луганськадирекція 93113 Лисичанськ 13 м. Лисичанськ,просп. Перемоги, 144 09:00-14:00без перерви 18 Львівськадирекція 79000 Львів - поштамт м. Львів,вул. Словацького,1 09:00 - 15:00без перерви 19 Львівськадирекція 79501 ДКД Львів м. Львів,пл. Двірцева, 1 09:00 - 19:00без перерви 20 Миколаївськадирекція 54001 Миколаїв 1 м. Миколаїв,вул. Адміральська, 27\/1 10:00 - 15:00без перерви 21 Миколаївськадирекція 54501 ДКД Миколаїв м. Миколаїв,вул. Новозаводська, 1 09:00-16:00без перерви 22 Одеськадирекція 65001 Одеса 1 м. Одеса,вул. Садова, 10 10:00 - 15:00без перерви 23 Одеськадирекція 65069 Одеса 69 м. Одеса,вул. Героїв оборони Одеси, 60 10:00 - 15:00без перерви 24 Одеськадирекція 65120 Одеса 120 м. Одеса,вул. Базова, 11 09:00 - 16:00без перерви 25 Одеськадирекція 65501 ДКД Одеса м. Одеса,вул. Середньофонтанська, 26 10:00 - 15:00без перерви 26 Рівненськадирекція 33501 ДКД Рівне м. Рівне,пл. Привокзальна, 3А 09:00-14:00без перерви 27 Тернопільськадирекція 46001 Тернопіль 1 м. Тернопіль,вул. Черновола, 1 10:00-15:00без перерви 28 Тернопільськадирекція 46501 ДКД Тернопіль м. Тернопіль,майдан Привокзальний, 4 10:00-16:00без перерви 29 Харківськадирекція 61001 Харків 1 м.Харків,вул. Молочна, 6 10:00 - 16:00без перерви 30 Харківськадирекція 61052 Харків 52 м. Харків,Привокзальний майдан, 2 10:00 - 18:00без перерви 31 Харківськадирекція 61501 ДКД Харків м. Харків,Привокзальний майдан, 2 09:00 - 17:00без перерви 32 Черкаськадирекція 18001 Черкаси 1 м. Черкаси,вул. Б.Вишневецького, 34 09:00 - 15:00без перерви 33 Чернівецькадирекція 58002 Чернівці 2 м.Чернівці,вул. Поштова, 6 10:00 - 16:00без перерви 34 Київська міська дирекція 01001 Київ 1 м. Київ,вул. Хрещатик, 22 10:00 - 17:00без перерви 35 Київська міська дирекція 02002 Київ 2 м. Київ,вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16\/4 10:00 - 17:00без перерви 36 Київська міська дирекція 03505 ДКД Київ м. Київ,просп. Повітрофлотський, 75 09:00 - 19:00без перерви Раніше Українські Новини повідомляли, в "Укрпошті" розповіли, як будуть працювати під час карантину. Також 9 травня, в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, в Києві не будуть проводити масові заходи.