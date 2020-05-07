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07 травня 2020, четвер, 07:05 9
Суспільство 2020-05-07T14:00:05+03:00
Українські Новини
Як буде працювати "Укрпошта" 9 травня. Графік роботи відділень

Як буде працювати "Укрпошта" 9 травня. Графік роботи відділень

Ирина Николенко
Укрпошта, травневі свята, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Вихідні 2020
Графік роботи відділень
Графік роботи відділень "Укрпошти" 9 травня. Фото: 5 канал

Поки тривають карантинні обмеження, які продовжили до 22 травня, в Україні будуть працювати деякі відділення "Укрпошти" в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Про це повідомляється на сайті компанії, передають Українські Новини.

Незважаючи на офіційний вихідний день, 9 травня по всій Україні буде працювати 36 відділень "Укрпошти".

Перелік відділень "Укрпошти", які будуть працюватимуть 9 травня

№    п/п Найменування філії  Індекс Найменування ОПЗ Адреса ОПЗ Режим роботи ОПЗ (з-до-)
1 Вінницька

дирекція 

 21004 Вінниця 4 м. Вінниця,
площа Привокзальна, 2		 08:00-18:00
без перерви
2 Вінницька
дирекція 		 21030 Вінниця 30 м. Вінниця,
просп. Юності, 20/73		 09:00-15:00
без перерви 
3 Вінницька
дирекція 		 21050 Вінниця 50 м. Вінниця,
вул. Соборна,8		 08:00-18:00
без перерви
4 Волинська
дирекція		 43025 Луцьк 25 м. Луцьк,
вул. Кривий Вал, 19		 09:00 - 14:00
без перерви
5 Волинська
дирекція		 43501 ДКД Луцьк м.Луцьк,
просп. Перемоги, 27		 09:00 - 17:00
без перерви
6 Дніпропетровська
дирекція		 49000 Дніпро  м. Дніпро,
пр.Дмитра Яворницького, 62		 10:00 - 15:00
без перерви
7 Дніпропетровська
дирекція		 50000 Кривий Ріг м. Кривий Ріг,
пр. Поштовий,  26		 10:00 - 15:00
без перерви
8 Житомирська
дирекція		 10014 Житомир14 м. Житомир,
вул. Київська, 20		 09:00 - 14:00
без перерви
9 Закарпатська
дирекція		 88000 Ужгород м.Ужгород,
пл. Поштова, 4		 09:00 - 15:00
без перерви
10 Закарпатська
дирекція		 88501 ДКД Ужгород м. Ужгород,
вул. Р. Шухевича, 27		 09:00 - 15:00
без перерви
11 Запорізька
дирекція		 69005 Запоріжжя 5 м. Запоріжжя,
пр-т Соборний, 133		 09:00 - 15:00
без перерви
12 Кіровоградська
дирекція		 25006 Кропивницький 6 м. Кропивницький,
вул. Гоголя, 72		 08:00 - 14:00
без перерви
13 Луганська
дирекція		 93401 Сєвєродонецьк 1 м. Сєвєродонецьк,
вул. Донецька, 7А		 09:00-14:00
без перерви
14 Луганська
дирекція		 93003 Рубіжне 3 м. Рубіжне,
вул. Визволителів, 92		 09:00-14:00
без перерви
15 Луганська
дирекція		 91501 ДКД Рубіжне м. Рубіжне,
вул. Набережна, 3		 12:00-16:00
без перерви
16 Луганська
дирекція		 92702 Старобільськ 2 м. Старобільськ,
площа Базарна, 7		 09:00 -14:00
без перерви
17 Луганська
дирекція		 93113 Лисичанськ 13 м. Лисичанськ,
просп. Перемоги, 144		 09:00-14:00
без перерви
18 Львівська
дирекція		 79000 Львів - поштамт м. Львів,
вул. Словацького,1 		 09:00 - 15:00
без перерви
19 Львівська
дирекція		 79501 ДКД Львів м. Львів,
пл. Двірцева, 1 		 09:00 - 19:00
без перерви
20 Миколаївська
дирекція		 54001 Миколаїв 1 м. Миколаїв,
вул. Адміральська,  27/1		 10:00 - 15:00
без перерви
21 Миколаївська
дирекція		 54501 ДКД Миколаїв м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, 1		 09:00-16:00
без перерви
22 Одеська
дирекція		 65001 Одеса  1 м. Одеса,
вул. Садова, 10		 10:00 - 15:00
без перерви
23 Одеська
дирекція		 65069 Одеса  69 м. Одеса,
вул. Героїв оборони Одеси, 60  		 10:00 - 15:00
без перерви
24 Одеська
дирекція		 65120 Одеса  120 м. Одеса,
вул. Базова, 11 		 09:00 - 16:00
без перерви
25 Одеська
дирекція		 65501 ДКД Одеса м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, 26		 10:00 - 15:00
без перерви
26 Рівненська
дирекція		 33501 ДКД Рівне м. Рівне,
пл. Привокзальна, 3А		 09:00-14:00
без перерви
27 Тернопільська
дирекція		 46001 Тернопіль 1 м. Тернопіль,
вул. Черновола, 1		 10:00-15:00
без перерви
28 Тернопільська
дирекція		 46501 ДКД Тернопіль м. Тернопіль,
майдан Привокзальний, 4 		 10:00-16:00
без перерви
29 Харківська
дирекція		 61001  Харків 1 м.Харків,
вул. Молочна, 6 		 10:00 - 16:00
без перерви
30 Харківська
дирекція		 61052 Харків 52 м. Харків,
Привокзальний майдан, 2		 10:00 - 18:00
без перерви
31 Харківська
дирекція		 61501 ДКД Харків м. Харків,
Привокзальний майдан, 2		 09:00 - 17:00
без перерви
32 Черкаська
дирекція 		 18001 Черкаси 1 м. Черкаси,
вул. Б.Вишневецького, 34		 09:00 - 15:00
без перерви
33 Чернівецька
дирекція		 58002 Чернівці 2 м.Чернівці,
вул. Поштова, 6 		 10:00 - 16:00
без перерви
34 Київська міська дирекція 01001 Київ 1 м. Київ,
вул. Хрещатик, 22		 10:00 - 17:00
без перерви
35 Київська міська дирекція 02002 Київ 2 м. Київ,
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4		 10:00 - 17:00
без перерви
36 Київська міська дирекція 03505 ДКД Київ м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 75		 09:00 - 19:00
без перерви

Раніше Українські Новини повідомляли, в "Укрпошті" розповіли, як будуть працювати під час карантину.

Також 9 травня, в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, в Києві не будуть проводити масові заходи.

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