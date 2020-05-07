Як буде працювати "Укрпошта" 9 травня. Графік роботи відділень

Поки тривають карантинні обмеження, які продовжили до 22 травня, в Україні будуть працювати деякі відділення "Укрпошти" в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Про це повідомляється на сайті компанії, передають Українські Новини.

Незважаючи на офіційний вихідний день, 9 травня по всій Україні буде працювати 36 відділень "Укрпошти".

Перелік відділень "Укрпошти", які будуть працюватимуть 9 травня

№ п/п Найменування філії Індекс Найменування ОПЗ Адреса ОПЗ Режим роботи ОПЗ (з-до-) 1 Вінницька дирекція 21004 Вінниця 4 м. Вінниця,

площа Привокзальна, 2 08:00-18:00

без перерви 2 Вінницька

дирекція 21030 Вінниця 30 м. Вінниця,

просп. Юності, 20/73 09:00-15:00

без перерви 3 Вінницька

дирекція 21050 Вінниця 50 м. Вінниця,

вул. Соборна,8 08:00-18:00

без перерви 4 Волинська

дирекція 43025 Луцьк 25 м. Луцьк,

вул. Кривий Вал, 19 09:00 - 14:00

без перерви 5 Волинська

дирекція 43501 ДКД Луцьк м.Луцьк,

просп. Перемоги, 27 09:00 - 17:00

без перерви 6 Дніпропетровська

дирекція 49000 Дніпро м. Дніпро,

пр.Дмитра Яворницького, 62 10:00 - 15:00

без перерви 7 Дніпропетровська

дирекція 50000 Кривий Ріг м. Кривий Ріг,

пр. Поштовий, 26 10:00 - 15:00

без перерви 8 Житомирська

дирекція 10014 Житомир14 м. Житомир,

вул. Київська, 20 09:00 - 14:00

без перерви 9 Закарпатська

дирекція 88000 Ужгород м.Ужгород,

пл. Поштова, 4 09:00 - 15:00

без перерви 10 Закарпатська

дирекція 88501 ДКД Ужгород м. Ужгород,

вул. Р. Шухевича, 27 09:00 - 15:00

без перерви 11 Запорізька

дирекція 69005 Запоріжжя 5 м. Запоріжжя,

пр-т Соборний, 133 09:00 - 15:00

без перерви 12 Кіровоградська

дирекція 25006 Кропивницький 6 м. Кропивницький,

вул. Гоголя, 72 08:00 - 14:00

без перерви 13 Луганська

дирекція 93401 Сєвєродонецьк 1 м. Сєвєродонецьк,

вул. Донецька, 7А 09:00-14:00

без перерви 14 Луганська

дирекція 93003 Рубіжне 3 м. Рубіжне,

вул. Визволителів, 92 09:00-14:00

без перерви 15 Луганська

дирекція 91501 ДКД Рубіжне м. Рубіжне,

вул. Набережна, 3 12:00-16:00

без перерви 16 Луганська

дирекція 92702 Старобільськ 2 м. Старобільськ,

площа Базарна, 7 09:00 -14:00

без перерви 17 Луганська

дирекція 93113 Лисичанськ 13 м. Лисичанськ,

просп. Перемоги, 144 09:00-14:00

без перерви 18 Львівська

дирекція 79000 Львів - поштамт м. Львів,

вул. Словацького,1 09:00 - 15:00

без перерви 19 Львівська

дирекція 79501 ДКД Львів м. Львів,

пл. Двірцева, 1 09:00 - 19:00

без перерви 20 Миколаївська

дирекція 54001 Миколаїв 1 м. Миколаїв,

вул. Адміральська, 27/1 10:00 - 15:00

без перерви 21 Миколаївська

дирекція 54501 ДКД Миколаїв м. Миколаїв,

вул. Новозаводська, 1 09:00-16:00

без перерви 22 Одеська

дирекція 65001 Одеса 1 м. Одеса,

вул. Садова, 10 10:00 - 15:00

без перерви 23 Одеська

дирекція 65069 Одеса 69 м. Одеса,

вул. Героїв оборони Одеси, 60 10:00 - 15:00

без перерви 24 Одеська

дирекція 65120 Одеса 120 м. Одеса,

вул. Базова, 11 09:00 - 16:00

без перерви 25 Одеська

дирекція 65501 ДКД Одеса м. Одеса,

вул. Середньофонтанська, 26 10:00 - 15:00

без перерви 26 Рівненська

дирекція 33501 ДКД Рівне м. Рівне,

пл. Привокзальна, 3А 09:00-14:00

без перерви 27 Тернопільська

дирекція 46001 Тернопіль 1 м. Тернопіль,

вул. Черновола, 1 10:00-15:00

без перерви 28 Тернопільська

дирекція 46501 ДКД Тернопіль м. Тернопіль,

майдан Привокзальний, 4 10:00-16:00

без перерви 29 Харківська

дирекція 61001 Харків 1 м.Харків,

вул. Молочна, 6 10:00 - 16:00

без перерви 30 Харківська

дирекція 61052 Харків 52 м. Харків,

Привокзальний майдан, 2 10:00 - 18:00

без перерви 31 Харківська

дирекція 61501 ДКД Харків м. Харків,

Привокзальний майдан, 2 09:00 - 17:00

без перерви 32 Черкаська

дирекція 18001 Черкаси 1 м. Черкаси,

вул. Б.Вишневецького, 34 09:00 - 15:00

без перерви 33 Чернівецька

дирекція 58002 Чернівці 2 м.Чернівці,

вул. Поштова, 6 10:00 - 16:00

без перерви 34 Київська міська дирекція 01001 Київ 1 м. Київ,

вул. Хрещатик, 22 10:00 - 17:00

без перерви 35 Київська міська дирекція 02002 Київ 2 м. Київ,

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 10:00 - 17:00

без перерви 36 Київська міська дирекція 03505 ДКД Київ м. Київ,

просп. Повітрофлотський, 75 09:00 - 19:00

без перерви

Раніше Українські Новини повідомляли, в "Укрпошті" розповіли, як будуть працювати під час карантину.

Також 9 травня, в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, в Києві не будуть проводити масові заходи.