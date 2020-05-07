В Україні продовжує бушувати негода - в двох річках вода може піднятися до метра

Сьогодні в Україні продовжує бушувати негода - в четвер, 7 травня, температура буде від 6 морозу до 20 тепла. Очікуються дощі, грози, сніг і штормовий вітер, а в багатьох регіонах випаде майже місячна норма опадів.

Крім того, 7-8 травня, у зв'язку з очікуваними сильними опадами, на річках басейнів Прута та Сірету може піднятися рівень води на 0,3-1,0 м. Про це повідомляє ДСНС.

Найбільше шансів у серйозних дощів буде уздовж смуги Київщини, Житомирщини, Вінниччини, до Одеської області.

станом на 08:00 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -3°. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і снігу 7 травня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. У середу, 6 травня, у Львові дощ перейшов у сніг після того, як рятувальник показали справжню травневу заметіль у Карпатах.