У Волинській області зафіксували спалах коронавірусу в психлікарні

В той час, як в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавіруса, в Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні виявлено 15 випадків зараження коронавірусом. COVID-19 знайшли у п'ятьох пацієнтів та десяти медпрацівників.

Про це горорится в повідомленні пресслужби Офісу омбудсмана України.

"За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавирусное захворювання", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Інформацію про виявлені випадки захворювання передано лікарям сімейної медицини, які будуть здійснювати консультування осіб за місцем укладення декларації про надання медичних послуг. Підтримується зв'язок між установою і головним лікарем первинної ланки. Тестування інших працівників та пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

За словами медичного директора з лікування Олицкого відділення Анни Бевко, четверо пацієнтів з підвищеною температурою напередодні перевели в інфекційну лікарню для лікування в умовах стаціонару.

В медустанові запевняють, що під час карантину нових пацієнтів не брали і нікого не виписували. Крім того, в лікарні провели дезінфекцію у всіх приміщеннях, у кожному відділенні здійснюється температурний скринінг.

Також підкреслюється, що весь медперсонал там забезпечено масками, захисними костюмами і щитками. Крім цього, було передано 50 костюмів з Волинської обласної психіатричної лікарні Луцька.

Але керівник психіатричної лікарні Людмила Юрка підкреслила, що медзаклад все ще вимагає захисного одягу, так як до 1 квітня лікарня не була забезпечена захисною нею взагалі.

Як повідомляли Українські Новини, у психлікарні Харківської області теж зафіксували спалах коронавіруса.

Також в Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавіруса.