Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління торфовищ в Чорнобильській зоні і Житомирської області

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує ліквідувати окремі осередки тління торфовищ в Чорнобильській зоні відчуження та Житомирської області, в той час, як в Україні почали відновлювати ліси, які постраждали від масштабних пожеж.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Пожежі в лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані. Станом на 7:00 7 травня силами лісових господарств ГАЗО (Державного агентства України з управління зоною відчуження) тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - сказано в ньому.

Радіаційний фон по Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

В Житомирській області пожежі в лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані.

6 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Норинськ Лугинського району.

"Станом на 7:00 7 травня підрозділами ДСНС надається допомога з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі", - йдеться в повідомленні.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області притягнуто 69 осіб і 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 людини особового складу та 17 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.

Також Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області.