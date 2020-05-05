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05 мая 2020, вторник, 13:53 24
Общество 2020-05-05T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине начали восстанавливать леса, пострадавшие от масштабных пожаров

В Украине начали восстанавливать леса, пострадавшие от масштабных пожаров

Ольга Фандорина
Лес, Лесные пожары, Пожары в Житомирской области, Восстановление лесов
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

В Житомирской области и по всей Украине уже восстанавливают леса, поврежденные огнем, где очаги тления наблюдаются до сих пор. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает сайт Гослесагенства.

Восстановление сгоревших лесов проводят, несмотря на карантин.

"По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров", - сказал Заблоцкий.

Две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, из-за чего возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры, а лесники начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

"Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли", - пояснил глава Гослесагентства.

Как сообщали Українськi Новини, 28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне. Ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов

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