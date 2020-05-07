Долар і євро стрімко падають. Курс валют на 7 травня

Поки гривня продовжує зростати, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,51 коп. до 28,7542 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,98 коп. до 29,3155 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7861 27,1206 28,7542 29,3155 3,16 3,67 Максимальний 26,9000 27,5000 28,9500 29,9000 3,50 3,90 Мінімальний 26,6000 27,0000 28,3000 29,1000 2,30 3,58

Як повідомляли Українські Новини, з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Тим часом сьогодні Національний Банк України підвищив офіційний курс гривні на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.