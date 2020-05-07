У Збройних силах за добу зафіксували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб

У той час, як в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу, у Збройних силах на коронавірус хворіє 29 осіб, за минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 7 травня в Збройних Силах України гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 людини і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 223 людини.

Кількість особового складу, в якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 63 людини.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання COVID-19.

Військовослужбовець (Одеська область) та працівник Збройних сил України (Вінницька область) лікуються вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня був зареєстрований 1 новий випадок захворювання.



4 травня нових випадків захворювання коронавірусом у Збройних силах не було зафіксовано, 3 травня зафіксували 2 нових випадки.