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07 травня 2020, четвер, 10:30 5
Силові структури 2020-05-07T10:45:01+03:00
Українські Новини
У Збройних силах за добу зафіксували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб

У Збройних силах за добу зафіксували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Коронавірус в армії, коронавірус в ЗСУ
Військовий. Фото: Міноборони України
Військовий. Фото: Міноборони України

У той час, як в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу, у Збройних силах на коронавірус хворіє 29 осіб, за минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 7 травня в Збройних Силах України гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 людини і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 223 людини.

Кількість особового складу, в якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 63 людини.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання COVID-19.

Військовослужбовець (Одеська область) та працівник Збройних сил України (Вінницька область) лікуються вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня був зареєстрований 1 новий випадок захворювання.


4 травня нових випадків захворювання коронавірусом у Збройних силах не було зафіксовано, 3 травня зафіксували 2 нових випадки.

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