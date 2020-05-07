Штрафи за перевищення швидкості водії отримуватимуть на e-mail після карантину

У зв'язку з карантинними обмеженнями, що продовжили в Україні до 22 травня, штрафи за перевищення швидкості на дорогах в Києві водіям будуть виписувати після завершення карантину. Про це повідомили в прес-службі МВС, передають Українські Новини.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху на київських дорогах будуть відправляти на електронну пошту після відміни жорстких карантинних обмежень. Спочатку камери відеоспостереження будуть фіксувати лише перевищення встановленої швидкості руху.

Розмір штрафу за перевищення швидкості

Згідно з повідомленням МВС, якщо швидкість перевищена більш ніж на 20 км/год, штраф накладається у розмірі 255 грн. Якщо водій перевищив встановлені обмеження швидкості руху автомобілів більш ніж на 50 км/год – стягується штраф 510 грн.

Якщо штраф виплачується упродовж 10 днів з дня набрання законної сили постанови, сума штрафу зменшиться на 50% від загальної суми, тобто 122,5 грн. Загалом, штраф за перевищення швидкості потрібно сплатити упродовж 30 днів з моменту вступу в законну силу постанови.

Крім того, водії можуть подати скаргу на постанову упродовж 10 днів з дня набрання законної сили. "У вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України", – наголошується в повідомленні.

Кошти від штрафів будуть спрямовані на фінансування та покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху.

Як буде вираховуватись перевищення швидкості

Водії будуть отримувати штрафи, якщо перевищать швидкість на 23 км. в межах дозволеної швидкості, з яких 20 – перевищення швидкості, а 3 – похибка пристрою вимірювання. Тобто, якщо в Києві дозволена швидкість - 50 км/год, то перевищення руху буде законним, якщо авто їхало більш ніж 73 км/год.

Як працюватимуть камери відеоспостереження

Система фіксації буде працювати в автоматичному режимі. Камери будуть фіксувати номер автомобіля, який порушив дозволену швидкість. Штрафну квитанцію водіям будуть відправляти на електронну адресу.

Скільки відеокамер буде в Києві

У Києві встановлено 20 приладів відеоспостереження, і ще 30 планують на дорогах державного значення Київської області. А на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод будуть встановлені стаціонарні технічні засоби фіксації порушення швидкості.

Яка дозволена швидкість на дорогах

У МВС нагадують, що в населених пунктах максимальна дозволена швидкість руху не більше 50 км/год, за межами – не більше 90 км/год. Якщо на дорогах нанесена роздільна смуга, то транспортні засоби можуть рухатися зі швидкістю до 110 км/год, на автомагістралях – не більше 130 км/год. У Києві водії можуть рухатися не більше 50 км/год.

Раніше Укранські Новини повідомляли, через пандемію коронавірусу в Києві перенесли запуск системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

З 1 травня водії, які рухаються за межами міста, можуть не включати ближнє світло.