У Києві без води залишилися більше десятка вулиць: адреси

Вчора ввечері, 6 травня, в Києві було відключено холодне водопостачання за 11 адресами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що станом на 16:00 6 травня, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

Менделєєва, 9, 11, 12, 13

вул. Кловський узвіз, 9/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14/24, 15, 17, 20

вул. Мечникова, 18

вул. Марії Приймаченко, 6, 8, 8А

вул. Круглоуніверситетська, 20/1

пер. Козловського, 4

вул. Малевича, 107

вул. Жукова, 25/31

вул. Жмеринська, 31, 31А

вул. Кіпріанова, 6, 6А

вул. Робоча, з 1 по 35

“Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, щоб відновити водопостачання якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, чи відключати гарячу воду у Києві під час карантину.

Тим часом в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень.

Також коммнунальное підприємство "Київводоканал" заявляє, що недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%.