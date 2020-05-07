підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 09:57 9
Суспільство 2020-05-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві без води залишилися більше десятка вулиць: адреси

У Києві без води залишилися більше десятка вулиць: адреси

Анна Рудык
Відключення води, Київводоканал, Водопостачання, Відключення води в Києві
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

Вчора ввечері, 6 травня, в Києві було відключено холодне водопостачання за 11 адресами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що станом на 16:00 6 травня, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

  • Менделєєва, 9, 11, 12, 13
  • вул. Кловський узвіз, 9/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14/24, 15, 17, 20
  • вул. Мечникова, 18
  • вул. Марії Приймаченко, 6, 8, 8А
  • вул. Круглоуніверситетська, 20/1
  • пер. Козловського, 4
  • вул. Малевича, 107
  • вул. Жукова, 25/31
  • вул. Жмеринська, 31, 31А
  • вул. Кіпріанова, 6, 6А
  • вул. Робоча, з 1 по 35

“Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, щоб відновити водопостачання якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, чи відключати гарячу воду у Києві під час карантину.

Тим часом в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень.

Також коммнунальное підприємство "Київводоканал" заявляє, що недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%.

Більше новин про: Відключення води Київводоканал Водопостачання Відключення води в Києві

Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата...
В Луганській області 3 лютого відключать воду чере...
Недоплата за послуги водопостачання в Києві станов...
У Києві частина вулиць залишилась без води: адреси...
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.
В Україні 57-й день карантину. Скільки ще діятимуть обмеження
Новини
В Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину 10:58
Рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 травня 10:48
Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020, - Степанов 10:44
У Збройних силах за добу зафіксували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб 10:30
Долар і євро стрімко падають. Курс валют на 7 травня 10:22
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних 11:19
більше новин
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok