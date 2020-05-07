У Києві без води залишилися більше десятка вулиць: адреси

Вчора ввечері, 6 травня, в Києві було відключено холодне водопостачання за 11 адресами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Київводоканал". Так, повідомляється, що станом на 16:00 6 травня, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами: Менделєєва, 9, 11, 12, 13 вул. Кловський узвіз, 9\/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14\/24, 15, 17, 20 вул. Мечникова, 18 вул. Марії Приймаченко, 6, 8, 8А вул. Круглоуніверситетська, 20\/1 пер. Козловського, 4 вул. Малевича, 107 вул. Жукова, 25\/31 вул. Жмеринська, 31, 31А вул. Кіпріанова, 6, 6А вул. Робоча, з 1 по 35 “Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, щоб відновити водопостачання якомога швидше", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, чи відключати гарячу воду у Києві під час карантину. Тим часом в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень. Також коммнунальное підприємство "Київводоканал" заявляє, що недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%.