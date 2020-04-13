подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, – "Киевводоканал"
13 апреля 2020, понедельник, 15:48 531
Экономика 2020-04-13T15:48:47+03:00
Українські Новини
Недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, – "Киевводоканал"

Недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, – "Киевводоканал"

Елизавета Кесельман
Водоснабжение, Коммунальные услуги, Коммуналка, долг за коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

Несмотря на то, что на время карантина украинцы оплачивают коммунальные услуги дистанционно, Коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что на данный момент недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом сообщил на брифинге директор расчетного департамента "АК "Киевводоканал" Валерий Люлин, передают Українськi Новини.

"Ощущается определенное проседание платежей, почти 25% недоплаты на сегодня по сравнению с тем же числом предыдущего месяца", - сказал он.

Люлин призвал жителей столицы платить за услуги вовремя, чтобы предприятие имело возможность функционировать дальше.

Он отметил, что сейчас есть возможность оплачивать указанные услуги через Интернет.

Как сообщали Українськi Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Кроме того, Верховная Рада запретила на период карантинаили ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Больше новостей о: Водоснабжение Коммунальные услуги Коммуналка долг за коммунальные услуги

Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Рада разблокировала рынок земли
Новости
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом 16:44
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения могли устроить сталкеры 16:40
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
Финансирование Минздрава увеличили на 16,7% 16:18
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok