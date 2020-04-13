Недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, – "Киевводоканал"

Несмотря на то, что на время карантина украинцы оплачивают коммунальные услуги дистанционно, Коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что на данный момент недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом сообщил на брифинге директор расчетного департамента "АК "Киевводоканал" Валерий Люлин, передают Українськi Новини.

"Ощущается определенное проседание платежей, почти 25% недоплаты на сегодня по сравнению с тем же числом предыдущего месяца", - сказал он.

Люлин призвал жителей столицы платить за услуги вовремя, чтобы предприятие имело возможность функционировать дальше.

Он отметил, что сейчас есть возможность оплачивать указанные услуги через Интернет.

Как сообщали Українськi Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Кроме того, Верховная Рада запретила на период карантинаили ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.