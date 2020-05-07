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  • Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня
07 травня 2020, четвер, 08:36 46
Світ 2020-05-07T11:00:03+03:00
Українські Новини
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7

Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як коронавірус на шляху до знищення, у четвер, 7 травня, у світі зареєстровано 3 755 379 випадків зараження коронавірусом (91 368 за добу), 1 245 418 з них одужали (за добу 46 029), 263 831 – померли (12 256 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

На першому місці за кількістю інфікованих Covid-19 знаходиться США. Тут на коронавірус захворіли 1 228 603 осіб, одужали - 189 910, померли - 73 431.

На другому місці Іспанія. Тут 220 325 хворих новим вірусом. Одужали - 126 002, померли - 25 857 людини.

214 457 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 93 245, померли - 29 684.

На четвертому місці виявилася Великобританія з 202 359 зараженими. Одужали - 934, померли - 30 150.

На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 174 224, одужали - 54 081, померли - 25 812.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу розпочалася за кілька місяців до її оголошення.

Раніше політологи і економісти пояснили, чому Східна Європа постраждала від коронавірусу менше, ніж Західна.

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Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.
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