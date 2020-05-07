Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.

У той час, як коронавірус на шляху до знищення, у четвер, 7 травня, у світі зареєстровано 3 755 379 випадків зараження коронавірусом (91 368 за добу), 1 245 418 з них одужали (за добу 46 029), 263 831 – померли (12 256 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.



На першому місці за кількістю інфікованих Covid-19 знаходиться США. Тут на коронавірус захворіли 1 228 603 осіб, одужали - 189 910, померли - 73 431.



На другому місці Іспанія. Тут 220 325 хворих новим вірусом. Одужали - 126 002, померли - 25 857 людини.



214 457 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 93 245, померли - 29 684.



На четвертому місці виявилася Великобританія з 202 359 зараженими. Одужали - 934, померли - 30 150.



На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 174 224, одужали - 54 081, померли - 25 812.



Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу розпочалася за кілька місяців до її оголошення.



Раніше політологи і економісти пояснили, чому Східна Європа постраждала від коронавірусу менше, ніж Західна.