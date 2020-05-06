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  • Пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления, – ученые
06 мая 2020, среда, 16:56 3578
Наука 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления, – ученые

Пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления, – ученые

Елизавета Кесельман
Исследования, ВОЗ, Коронавирус, Появление коронавируса
Врач. Исследования. Фото: МХП
Врач. Исследования. Фото: МХП

Ученые - генетики пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 появился среди общества практически за полгода до того, как о нем стало известно миру. Об этом говорится в исследовании британских и французских ученых.

В частности, по генетическому анализу вируса эксперты сделали вывод, что он начал циркулировать еще с октября 2019 года, в то время, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 только 11 марта 2020 года.

Исследователи Великобритании изучили мутации в вирусе и обнаружили доказательства его быстрого распространения, однако доказательств того, что вирус легче передается или с большей вероятностью провоцирует тяжелые симптомы - не существует. 

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится хуже", — сказал исследователь генетики Франсуа Балу.

"Следовательно, это исключает любое предположение, по которому SARS-CoV-2 циркулировал задолго до того, как его идентифицировали. В таком случае коронавирус сейчас бы уже заразил значительную часть населения", — отмечает генетик.

Генетик считает данный вывод плохой новостью, так как некоторые медики надеялись, что вирус циркулирует в течение многих месяцев и, возможно, заразил гораздо больше людей, чем сообщалось. Врачи считали, что некоторые группы населения уже могут иметь иммунитет.

Многочисленные исследования показали, что новый коронавирус возник от летучей мыши, но он заразил также другое животное перед тем, как заразить человека.

Ученые также нашли генетические доказательства того, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как в феврале там зарегистрировали первые случаи.

"Другими словами, найти нулевого пациента в любой стране будет невозможно, поскольку их было много", — пояснил Балу.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские ученые выяснили,что 80% больных коронавирусом умирают при подключении к ИВЛ.

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