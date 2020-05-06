Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС. Один військовий поранений

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 6 травня, один український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

Зазначено, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ, ворог отримав гідну відсіч.

Більшість обстрілу позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" в районі Авдіївки, Павлополя, Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики стріляли в районі Попасній.

Зазначено, що внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів ООС у вівторок, 5 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також у Збройних силах коронавірусом хворіє 30 осіб за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання.