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06 мая 2020, среда, 12:50 44
Силовые структуры 2020-05-06T13:15:01+03:00
Українські Новини
1 военный ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в среду

1 военный ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в среду

Елизавета Драбкина
Боевики, Вооруженные силы, ООС, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов боевиками позиций подразделений Объединенных сил в среду, 6 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в нем.

Отмечается, что воин был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему была предоставлена медицинская помощь.

Согласно сообщению, действия боевиков не остались без ответа - украинские военные дали врагу достойный отпор.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военнослужащий ранен, один травмирован.

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