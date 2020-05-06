1 военный ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в среду

Один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов боевиками позиций подразделений Объединенных сил в среду, 6 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в нем.

Отмечается, что воин был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему была предоставлена медицинская помощь.

Согласно сообщению, действия боевиков не остались без ответа - украинские военные дали врагу достойный отпор.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военнослужащий ранен, один травмирован.

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