СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про українські ракетні розробки

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту Федеральній службі безпеки Росії, який намагався зібрати дані про військових розробках в ракетобудівної галузі, в той час, як раніше почастішали атаки російських хакерів на відомства з протидії коронавіруса в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно йому, житель Луганської області за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ в районі проведення операції Об'єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації.

За передачу відомостей, які цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українській спецслужбі.

Правоохоронці затримали агента при спробі передачі представникам ФСБ секретної технічної документації про сучасний ракетному комплексі.

За висновком експертів, інформація, яка могла потрапити російської спецслужби, містить відомості, що становлять державну таємницю України.

Зазначено, що їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності держави.

Підозрюваному інкримінується ч 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання агенту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні генерал-майора СБУ Шайтанова затримали за роботу на ФСБ РФ і замовлення вбивства Осмаєва. Незабаром контррозвідка СБУ затримала фігуранта у цій справі.