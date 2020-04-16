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16 апреля 2020, четверг, 17:24 2343
Силовые структуры 2020-04-16T17:24:40+03:00
Українські Новини
Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова

Надежда Комендантова
СБУ, Задержание, Задержание СБУ, Валерий Шайтанов
Задержание фигуранта по делу Шайтанова.
Задержание фигуранта по делу Шайтанова.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве фигуранта по делу арестованного за госизмену и терроризм генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова - бывшего сотрудника Центра спецопераций А СБУ, который поддерживал контакты с полковником Федеральной службы безопасности России Игорем Егоровым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Указано, что во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа "карабин", ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюль-детонаторов и более 9 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Согласно ему, изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

На данный момент фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Задержание фигуранта по делу Шайтанова.Задержание фигуранта по делу Шайтанова.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

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Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова
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