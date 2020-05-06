Зеленський пригрозив звільненням головам адміністрацій, які не розрахувалися перед медиками

Поки Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, повинні отримати доплати за березень до 9 травня, Президент Володимир Зеленський має намір позбавити зарплат або звільнити голів тих обласних державних адміністрацій, які не розрахувалися з медиками.

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Всім головам ОДА я доручаю в найближчі дні повністю погасити заборгованість перед медиками. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні і по кожному медпрацівнику про отримання ними зарплати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА як мінімум будуть позбавлені зарплат, а можливо позбавлені своїх посад", - сказав він.

Президент зазначив, що ще в середині квітня уряд перерахував гроші для виплат надбавок медикам, які протидіють коронавірусу, однак в окремих областях гроші виплачені не були.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-ю доплату до зарплати медиків, що беруть участь у ліквідації захворювання на коронавірусну інфекцію.

Проте не всі лікарі отримали обіцяні гроші. У четвер, 30 квітня, колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низької зарплати в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії.