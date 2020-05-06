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06 травня 2020, середа, 20:26 10
Президент 2020-05-06T22:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський пригрозив звільненням головам адміністрацій, які не розрахувалися перед медиками

Зеленський пригрозив звільненням головам адміністрацій, які не розрахувалися перед медиками

Кира Молчанова
Зарплата, Протест, Медики, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ

Поки Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, повинні отримати доплати за березень до 9 травня, Президент Володимир Зеленський має намір позбавити зарплат або звільнити голів тих обласних державних адміністрацій, які не розрахувалися з медиками.

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Всім головам ОДА я доручаю в найближчі дні повністю погасити заборгованість перед медиками. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні і по кожному медпрацівнику про отримання ними зарплати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА як мінімум будуть позбавлені зарплат, а можливо позбавлені своїх посад", - сказав він.

Президент зазначив, що ще в середині квітня уряд перерахував гроші для виплат надбавок медикам, які протидіють коронавірусу, однак в окремих областях гроші виплачені не були.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-ю доплату до зарплати медиків, що беруть участь у ліквідації захворювання на коронавірусну інфекцію.

Проте не всі лікарі отримали обіцяні гроші. У четвер, 30 квітня, колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низької зарплати в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії.

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