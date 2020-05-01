В Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19

В четверг, 30 апреля, коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса и в то время, как в Украине прогнозируют пик заболеваемости на начало мая.

Об этом в интервью "Главкому" заявил главный врач Анатолий Пилецкий.

"Мы принимаем пациентов с пневмонией. Все с пневмонией, сейчас с подозрением на Covid-19. При госпитализации больные тестируются экспресс-тестами. Если тест положительный у пациента, его сразу отправляют в больницу с инфекционным отделением, если же нет, ему делают еще ПЦР-тестирование, результаты которых приходят через 1-3 суток. Если тест отрицательный, мы продолжаем дальше лечить пациента, и в это время, между забором ПЦР-анализа и получением результата больной с подозрением находится в нас и наши сотрудники оказывают ему помощь", - рассказал врач.

Это учреждение относится ко второй волне больниц.

"С 1 апреля, согласно законодательству, нас финансирует не мэрия, а Национальная служба здоровья, которая перечислила людям аванс. В этом авансе, который получили люди, предусмотрена зарплата без всяких надбавок. Остальное мы должны были заработать сами. Но учитывая, что нас "закрыли" пневмонией (от середины марта заведение принимает только больных с пневмонией и с подозрением на Covid-19), больше мы ничего не можем заработать", - сетует врач

По его словам, медработники получили зарплату за апрель и в платежках не увидели тех процентов, о которых им обещали по телевизору и чиновники, и городской голова. В частности, Киевсовет проголосовал, чтобы им дать надбавки в размере 4 тыс. грн врачу, 3 тыс. грн медсестре и 1 тыс. грн санитарке.

"Вот эти деньги в начале мая нам якобы обещают, что поступят к нам. Но это 4, 3 и 1 тыс. А из телевизора нам говорили о 300%, а мэр говорил, что врач будет получать почти 50 тыс. грн, а медсестра 35 тыс. грн ... Сами понимаете", - говорит врач.

Основной недоволен контингент, который вышел с протестами - это медсестры и санитарки этой больницы. Они почти все живут под Киевом, в Иванкове, за Вышгородом, недалеко от Чернобыльской зоны.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Тем временем, специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения должно было получить 1 мая, но так и не получило, хотя закупало их вдвое дороже, чем волонтеры.