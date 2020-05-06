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06 травня 2020, середа, 20:43 4
Суспільство 2020-05-06T20:58:08+03:00
Українські Новини
Мер Житомира вимагає відставки санітарного лікаря області. Той призупинив проведення аналізів на COVID-19

Мер Житомира вимагає відставки санітарного лікаря області. Той призупинив проведення аналізів на COVID-19

Кира Молчанова
Житомир, Сухомлин, Житомирська область, коронавірус в Україні, Коронавірус у Житомирі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Поки в Офісі Президента чекають піку захворюваності на коронавірус на початку травня, мер Житомира Сергій Сухомлин вимагає відставки санітарного лікаря області через припинення проведення обласною лабораторією аналізів на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в середу в інтернеті з'явився лист головного санітарного лікаря області.

У ньому сказано, що лабораторія завантажена, тож найближчим часом не буде приймати матеріали на тестування методом ПЛР.

"Якщо держава не справляється, ми готові за рахунок місцевого бюджету закупити додаткові ПЛР-лабораторії. Але, на мою думку, зараз час розглянути можливість кадрових змін", - заявив він.

Мер зазначив, що раніше Житомирська міська рада пропонувала свою допомогу, але її запевнили, що все добре.

Він підкреслив, що головний санітарний лікар вже не в перший раз його "дивує", оскільки раніше від нього надійшов наказ про закриття міста.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Сухомлин відмовився повністю закривати місто на 10 днів за пропозицією головного санітарного лікаря області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна може уникнути піку захворюваності коронавірусною інфекцією у разі дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

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