В Минздраве рассказали, сможет ли Украина избежать пика заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в случае соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что пика, если мы будем придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, мы в состоянии избежать", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что под пиком заболеваемости он имеет в виду состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставлять помощь всем, кому она нужна.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.