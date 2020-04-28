подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 10:35 324
Общество 2020-04-28T10:35:19+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, сможет ли Украина избежать пика заболеваемости коронавирусом

В Минздраве рассказали, сможет ли Украина избежать пика заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в случае соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что пика, если мы будем придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, мы в состоянии избежать", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что под пиком заболеваемости он имеет в виду состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставлять помощь всем, кому она нужна.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса

В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, скончались 239 человек
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса
Новости
Австрия выходит из режима самоизоляции и разрешает мероприятия до 10 человек 11:11
Министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу 11:03
Рубль начал дорожать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 28 апреля 11:00
С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей 11:00
С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничили движение на улице Туполева и на проспекте Гузара 10:50
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
больше новостей
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok